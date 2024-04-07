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رئيس مجلس النواب يقدم واجب العزاء لأسرة أحمد فتحي سرور

09:33 م الأحد 07 أبريل 2024
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
  • عرض 27 صورة
    عزاء أحمد فتحي سرور
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كتب- محمد عبدالناصر:

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

وحضر العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة، وكان في مقدمة الحضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب أحمد فتحي سرور مجلس الشعب

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