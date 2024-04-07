هل تؤثر ظاهرة كسوف الشمس على عدد أيام صيام رمضان وموعد عيد الفطر؟



كتب - عمر صبري:

قال الدكتور ياسر عبدالفتاح، أستاذ ورئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة كسوف الشمس تعزز من توقعات معهد الفلك بأن شهر رمضان العام الحالي سيكون 30 يومًا ليس منقوصًا كما في بعض الأعوام.

وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات لـ"مصراوي " أن المعهد الفلك سيبدأ غدًا من الساعة الخامسة مساءًا إجراءات استطلاع هلال شهر شوال للعام الهجري 14445 ومن المقرر إعلان النتائج غدًا بمقر مرصد معهد الفلك في حلوان.

وبحسب معهد الفلك، فإنه من المقرر أن يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجرية الموافق 8 أبريل، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية حيث يغرب القمر في طول الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 10 و 11 دقيقة وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان ويكون غرة شهر شوال يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.