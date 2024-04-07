الكيلو بـ120 جنيها.. تعرف على أسعار الرنجة والأسماك بمنافذ الزراعة في عيد الفطر

كتب- عمرو صالح:

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية عبر منافذها بأسعار مخفضة.

وبالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك 2024، حرصت الوزارة على توفير الرنجة والأسماك بأسعار مخفضة داخل منافذها وذلك باعتبارها الأكلة الشعبية خلال أيام العيد حيث تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين طوال أيام العيد.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أسعار الرنجة والأسماك بمنفذ وزارة الزراعة بمنطقة الدقي التابعة لمحافظة الجيزة:

كيلو الرنجة ممتازة 120 جنيها

كيلو سمك بلطي درجة أولي 65 جنيها

كيلو بلطي درجة ثانيه 55 جنيها

كيلو بلطي درجة ثالثه 45 جنيها

كيلو بوري 145 جنيها

كيلو لحم بلدي 280 جنيها

كيلو لحم مفروم 260 جنيها

كيلو كبده بلدي 250 جنيها