ما علاقته بالتبول؟.. حسام موافي يحذر من ارتفاع ضربات القلب (فيديو)



كتب- محمد شاكر:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ارتفاع ضربات القلب السريعة التي تلازم جسم الإنسان الطبيعي، مطالبًا بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج وفحص الموقف.

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع ضربات القلب وبين كثرة معدل التبول لدى الإنسان، فعندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة فيزداد البول بصورة تلقائية.

وأوضح موافي، أن ارتفاع ضربات القلب يصحبها تبول كثير ولا داعي للقلق من التبول الكثير، ولكن الخوف من درجات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة، بالذهاب إلى دكتور متخصص في كهرباء القلب، مرجحًا أن ذلك ثد يرجع إلى كثرة الانفعال والذي يتسبب في العديد من الأمراض بجسم الإنسان.