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BBC

رئيس أركان القوات المسلحة يزور عدد من المصابين بمستشفى الحلمية للعظام

03:45 م الأحد 07 أبريل 2024

الفريق أسامة عسكر

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كتب- محمد سامي:
زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مجموعة من المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك؟

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية الفائقة المقدمة لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود وتوفير سبل الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى.
ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدًا بالجهود التى يبذلها أبطال ومقاتلى القوات المسلحة لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لرجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاءمن أجل رفعة الوطن وصون مقدساته.
حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة مستشفى الحلمية للعظام

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