برنامج سفراء النبي.. سيرة الصحابة الكرام على شاشة الأولى والفضائية المصرية

كتب- محمد سامي:

أطلقت القناة الأولى المصرية، برنامج "سفراء النبي"، في إطلالة جديدة خلال شهر رمضان الكريم، من إعداد وتقديم رامي محمد.

ويتناول البرنامج سيرة شخصيات من الصحابة الكرام؛ اختارهم النبي "سفراء" يحملون رسالة الدعوة الإسلامية إلى ملوك وحكام العالم.

وتطرح فقرات البرنامج محتوى الرسالة الدعوية، وأبرز المواقف وردود فعل الملوك والحكام؛ مثل "هرقل عظيم الروم، وكسرى ملك الفرس، والمقوقس عظيم مصر، والنجاشي ملك بلاد الحبشة".

ويستضيف البرنامج، عبر حلقاته المتنوعة، مجموعة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء وأساتذة التاريخ والحضارة الإسلامية بالجامعات المصرية.

ويُعرض البرنامج خلال أيام شهر رمضان المبارك على شاشة الأولى والفضائية المصرية، الساعة الرابعة والربع عصرًا.

وقال الإعلامي رامي محمد، في حلقة من برنامج "سفراء النبي" إنه "في العام السابع من الهجرة، وبعد صلح الحديبية؛ انطلقت البعثات الإسلامية الدبلوماسية تجوب العالم، فهم من أعقل الصحاب وأحسنهم حديثًا وأفصحهم رسالةً في تبليغ رسالة الإسلام".

وتناول رامي، في إحدى الحلقات، شخصية الصحابي حبيب بن زيد، سفير النبي إلى مسيلمة الكذاب، قائلًا: "تربَّى في ظلال النبوة وحضر المشاهد، وهو مبعوث الوفاء والصدق، أنصاري من بني النجار، لم يشهد بدراً لصغر سنه، لكنه شهد أحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم".