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التموين تطرح أرخص كعك في عيد الفطر- قائمة أسعار

03:42 م الأحد 07 أبريل 2024
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كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمد المنافذ بالمنتجات أول باول لتلبية احتياجات المواطنين كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وتطرح الوزارة علبة بسكويت نشادر بـ 140 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ 160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيها، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيها، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

كحك عيد الفطر وزارة التموين قائمة أسعار الكحك المجمعات الاستهلاكية

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