إعلان

BBC

الطقس.. بيان من الأرصاد بشأن أنباء تعرض مصر للعاصفة نهال

03:11 م الأحد 07 أبريل 2024
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
  • عرض 8 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شائعات منتشرة عن تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال، لكن الأمر غير صحيح.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر فيسبوك: تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت: كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعي لأننا في فصل الربيع حيث التقلبات الجوية السريعة.

وتابعت: لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا.

لمتابعة أخبار الطقس اضغط هنا

الطقس الأرصاد الجوية العاصفة نهال درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي يتابعه.. الحكومة تكشف أحدث تفاصيل المتحف المصري الكبير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه بداية من مايو
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"