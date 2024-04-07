الفصل بعد 6 شهور.. حالات يفصل فيها موظف الحكومة من العمل

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط للحالات التي يجوز فيها الفصل أو إنهاء خدمة الموظف الحكومي من العمل.

وكان أبرز تلك الحالات هو وصول سن المعاش أو إثبات تعاطي الموظف للمخدرات؛ حيث يتم الفصل في بعض تلك الحالات بعد ٦ شهور.

جاء ذلك وفقًا للمادة رقم (68) من قانون الخدمة المدنية، التي حددت حالات في حال وقوعها يجوز إنهاء خدمة الموظف؛ ومنها:

- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- الاستقالة.

- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

- الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

- الانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

- الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.