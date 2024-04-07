"الإنتاج الحربي": نعمل على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الدولة للإنتاج الحربي مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والمهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من رؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر اليوم /الأحد/ "إن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة القيادات بالوزارة والهيئة بضرورة التواجد الدائم بين العاملين في كافة المناسبات الاجتماعية، وذلك من أجل مشاركتهم في هذه المناسبات المختلفة والعمل على رفع روحهم المعنوية.

وأوضح "بكر" أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب على نقل تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة العاملين بالشركة، مؤكدا دعم الوزير للجهود المبذولة داخل الشركة وحث العاملين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).