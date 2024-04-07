إعلان

BBC

"الإنتاج الحربي": نعمل على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاج

01:37 م الأحد 07 أبريل 2024

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزارة الدولة للإنتاج الحربي مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) والمهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من رؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر اليوم /الأحد/ "إن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة القيادات بالوزارة والهيئة بضرورة التواجد الدائم بين العاملين في كافة المناسبات الاجتماعية، وذلك من أجل مشاركتهم في هذه المناسبات المختلفة والعمل على رفع روحهم المعنوية.

وأوضح "بكر" أنه خلال حفل الإفطار حرص المهندس إميل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب على نقل تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي لكافة العاملين بالشركة، مؤكدا دعم الوزير للجهود المبذولة داخل الشركة وحث العاملين على مواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى أعلى معدلات إنتاج، مشيدا بالإنجازات التي حققتها شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدولة للإنتاج الحربي حفل الإفطار شركة أبو زعبل للكيماويات مصنع 18 الحربي المهندس صلاح سليمان جمبلاط

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه بداية من مايو
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"