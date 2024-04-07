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عيد الفطر وتعريفة الركوب.. طلب برلماني بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم

12:42 م الأحد 07 أبريل 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، من استغلال بعض سائقي الأجرة في مواقف الأقاليم تحريك أسعار المواد البترولية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، في زيادة أسعار تعريفة الركوب على النحو غير المعلن.

وأكد النائب أن أصحاب سيارات الأجرة يستغلون حاجة المواطنين للسفر مع دخول الأعياد ويرفعون الأجرة، على نحو غير مبرر وبالمخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

وأشار محمود عصام إلى أن الإدارات المحلية في كل محافظة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تفعيل الرقابة على المواقف؛ لحماية المواطنين من كل أشكال صور الاستغلال، مؤكدًا تزايد شكاوى المواطنين من مثل هذه المشكلات خلال الأعياد والمناسبات.

مجلس النواب محمود عصام موسى المواد البترولية عيد الفطر

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