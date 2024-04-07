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BBC

توضيح مهم من الأوقاف بشأن حريق شب بجوار مسجد السلطان أبو العلا

11:47 ص الأحد 07 أبريل 2024

حريق شب بجوار مسجد السلطان أبو العلا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الحريق الذي شب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بالقاهرة كان بعيدا عن المسجد، ولم يصل إلى أي من مرافقه.

وبحسب بيان، لوزارة الأوقاف، الأحد، قال رئيس القطاع الديني، إن الحريق كان بالقرب من المسجد.

وشب ظهر أمس حريق بمائدة إفطار بجوار مسجد أبو العلا وامتدت النيران لأحد المنازل، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

الدكتور هشام عبد العزيز حريق مسجد السلطان أبو العلا

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