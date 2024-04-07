وزير الري: 49% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن

كتب- مصراوي:

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة تجاوزت الـ49% حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إزالة سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول بدء تشغيل قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وأضاف الوزير أنه تم أيضًا إلغاء قناة التحويلة وإمرار المياه من خلال فتحات قنطره فم بحر يوسف الجديدة بعد الانتهاء من العناصر الإنشائية للقنطرة؛ تمهيدًا لتشغيلها للتحكم الكامل في التصرفات المارة لبحر يوسف فور الانتهاء من تنفيذ السد الترابي بالجانب الأيسر من القنطرة، علمًا بأنه تم مؤخرًا الانتهاء من تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، أوضح أنه يجرى تنفيذ السد المؤقت والانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الابراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.

وحول قنطرة الديروطية، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، فإنه يجرى تنفيذ الحوائط الخرسانية وعمل التجهيزات اللازمة لصب خرسانة الكوبري، كما تم الانتهاء من إنشاء الجسم الخرساني (حوائط وبلاطة التشغيل العلوية والكوبري) من قنطرتي أبوجبل والساحلية.

ونوه الوزير بأنه يجرى عمل اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات، بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

ويلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع؛ حرصًا على سلامتهم من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، وتتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

يذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري؛ لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، والذي يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.