قرار بشأن عمل صيدليات الإسعاف في عيد الفطر

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، قرارًا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، بالنسبة للقطاعات والإدارة التابعة لها.

ونص القرار على منح إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الأحد الذي يليه للقطاعات والإدارات العامة وقطاع شؤون الفروع والجودة واليقظة الدوائية، وقطاع التخزين المركزي والمستودعات الرئيسية، وقطاع المستشفيات والمناقصات بجميع فروعه.

وأوضح القرار أنه على قطاع شؤون الفروع واليقظة الدوائية والقطاعات البيعية، تنظيم نوبتجيات خلال الإجازة اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد 14 أبريل، فيما عدا يومي السبت والأحد 13 و14 أبريل.

وشدد القرار على عمل "الفروع والمستودعات الإقليمية والفرعية، والصيدليات العامة، ومراكز الخدمة الهاتفية بالفترة الصباحية" خلال الإجازة، على أن يحصلوا على إجازة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 أبريل.

وتعمل مراكز الخدمة الهاتفية الليلية كالمعتاد، على أن يتم منحهم إجازة تعويضية بالتناوب أو أجرًا إضافياً عنه فيما بعد.

وبالنسبة لصيدليات الإسعاف، تعمل كالمعتاد بالإضافة إلى الخدمة الليلية.

وتبدأ كافة مؤسسات الدولة بالقطاع الحكومي والخاص، رسميا، إجازة عيد الفطر 2024، يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الأحد 14 أبريل الجاري، وذلك عقب إعلان مجلس الوزراء ووزارة العمل مواعيد وتفاصيل الإجازة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن إجازة عيد الفطر 2024 بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبالنسبة للقطاع الخاص، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أنه إعتبارًا من يوم الثلاثاء،الموافق 9 أبريل 2024 ،حتى يوم الأحد ،الموافق 14 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك، وذلك للعاملين بـ القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024، من رصيد الأجازت السنوية للعامل فى القطاع الخاص.