خطة انقطاعات الكهرباء في الصيف.. مدد زمنية جديدة بعد زيادة أسعار الشرائح

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن معدلات استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء انخفضت بعض الشيء على الرغم من وقف خطة تخفيف الأحمال؛ نظرًا للتقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تؤمن الاحتياجات الحالية لمحطات إنتاج الكهرباء من المازوت والغاز، وتختلف الكميات الموردة من يوم إلى آخر، حسب الاستهلاك، وتتراوح بين 11 و13 ألف طن مازوت ومن 92 إلى 96 مليون متر مكعب غاز.

ووفق المصدر، يأتي ذلك بينما هناك اجتماعات وتنسيقات مرتقبة يجري الإعداد لها بين وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية؛ لوضع تصور للاتفاق على تنفيذ وتحديد مواقيت خطة تخفيف الأحمال والموعد الزمني للفصل والتوصيل والمناطق التي سيتم استثناؤها من التخفيف.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، بأنه سيتم وضع خطة لتوفير الإمدادات وفقًا لتوقعات الاستهلاك اليومي للكهرباء في أشهر الصيف، والتي تشهد زيادة في الأحمال نتيجة استخدام أجهزة التكييف وارتفاع درجات الحرارة، وسيتم عرض الخطة على رئيس الوزراء.

وأفاد المصدر أن الاجتماع سوف يتضمن بحث وجود حلول جذرية لوفاء الكهرباء بسداد المستحقات المتأخرة لوزارة البترول والثروة المعدنية، نظير شحنات الغاز الطبيعي وكميات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات لتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف المصدر أن زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي تم تطبيقها منذ يناير، ربما تسهم في خفض خطة التخفيف لمدة ساعتَين بدلًا من ٤ ساعات يوميًّا، مع إمكانية عودة العمل بنظام التخفيف ٤ ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.