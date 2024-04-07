في إجازة عيد الفطر المبارك.. تعرف على طرق شحن عداد "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

مع قرب بدء إجازة عيد الفطر المبارك في جميع القطاعات والشركات المختلفة، تتوقف الكثير من الخدمات بسبب الإجازة، إلّا أنّ هناك بعض الخدمات التي لا يمكن الإستغناء عنها خلال أيام عيد الفطر، أبرزها شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، فلا يمكن الانتظار حتى انتهاء الإجازة لشحن العداد.

ويستعرض مصراوي من خلال هذا التقرير كيفية شحن عداد الكهرباء مُسبق الدفع خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك والطرق التي يمكن اللجوء إليها لشحن العداد.

توفر شركات الكهرباء للمواطنين خدمة شحن عداد الكهرباء مُسبق الدفع، وتحسبا للإجازات الرسمية، التي لا يستطيع خلالها المواطنون الحصول على تلك الخدمة من مقر الشركة التابع له، تم توفير عدة طرق مختلفة تمكنهم من شحن الكارت خلال أيام الإجازة، وتتمثل تلك الطرق في الآتي:

1- خاصية NFC: توجد خاصية NFC في الكثير من الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد أو الـ ios، والتي تتيح للمواطنين فرصة شحن عداد الكهرباء عن طريق الهاتف المحمول، ويكون ذلك عن طريق تحميل تطبيق «سهل»، الموجود على بلاي ستور.

2- شركة تحصيل فوري: تعد شركة فوري من الشركات الرائدة في التحصيل الإلكتروني، إذ أنها تمتلك أكثر من 80 ألف نقطة شحن كروت في مختلف المحافظات المصرية.

3- شركات التحصيل الإلكتروني الأخرى: لم تكن شركة فوري وحدها التي تقدم خدمة التحصيل الإلكتروني أو شحن ودفع الفواتير، ولكن هناك شركات أخرى أيضا تقدم نفس الخدمة، ويصل عددها إلى 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، وتتمثل في «مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن».