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BBC

باسم يوسف يكشف حقيقة إعادة تقديمه برنامج "البرنامج"

01:37 ص الأحد 07 أبريل 2024

باسم يوسف

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كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي باسم يوسف عن معاناته من نجاح برنامجه الساخر "البرنامج"، قائلا: "مشكلة السخرية السياسية أنه عندما تتكلم بالسياسة وتضحك الناس، الناس تضع عليك آمال كثيرة، ولكن أنا في الآخر ضعيف وبشر ولديّ حدود.

خلال حواره ببرنامج "المغرد" المذاع على قنوات أبو ظبي، أكد باسم يوسف أنه لا يفكر بإعادة تقديم برنامج "البرنامج"، قائلًا: "حاليا لا أفكر بإعادة تقديم "البرنامج" حتى لو المناخ ضبط، ليس من أولوياتي، والصعوبة أن تشعر أنها (راحت عليك)".

وتابع: هناك عبارة قالتها لي والدتي وهمست لي في أذنه خلال تكريم سابق تواجد فيه عادل إمام ومجموعة من الإعلاميين: "الناس دي كلها التي تحبك النهاردة ممكن تقلب عليك بكرة أنا بتكلم عن الإعلاميين".

وأكمل الإعلامي الساخر: "قضيت 38 عاما في مهنة الطب وفجأة وجدت نفسي مشهور"، مشيرا إلى أن الشهرة دي سم "إما تخلي بالك منها وتستنى اليوم الذي ستنسحب منك وتبقى عالأرض"، أو إنك تمشي وراها وتطلع فوق وتنكسر على دروع رقبتك والحمدالله عندما أخذت منى لم انكسر على دروع رقبتي".

باسم يوسف ياسمين عز برنامج البرنامج

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