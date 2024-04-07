"لا تصدقوها".. باسم يوسف يرد على الانتقادات الموجهة للإعلامية ياسمين عز

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي باسم يوسف على الانتقادات التي وجهت للإعلامية ياسمين عز صاحبة برنامج "كلام الناس" عبر شاشة "أم بي سي مصر"، التي تقدّم محتوى منصف للرجال.

خلال حواره ببرنامج "المغرد" المذاع على قنوات أبو ظبي، تسائل يوسف: "بقول للناس انتوا ليه واخدين كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها عارفة إنها بتقدم كاراكتر".

وأضاف الإعلامي الساخر: "ياسمين تعلم جيّداً أنّ ما تصرّح به على الشاشة ليس منطقياً، وما تفعله هو تجسيد شخصيّة معيّنة"، مطالباً الجمهور بعدم تصديقها أو التعامل مع تصريحاتها على أنها حقيقة.

وتطرق الإعلامي باسم يوسف إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح تعرض للظلم وتحمل ما لا يجب تحمله بإقحامه في مشاكل وقضايا رغم إنه لاعب كرة قدم وهو ما قد يمثل حملا كبيرا عليه".