إعلان

BBC

"لا تصدقوها".. باسم يوسف يرد على الانتقادات الموجهة للإعلامية ياسمين عز

01:23 ص الأحد 07 أبريل 2024

باسم يوسف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي باسم يوسف على الانتقادات التي وجهت للإعلامية ياسمين عز صاحبة برنامج "كلام الناس" عبر شاشة "أم بي سي مصر"، التي تقدّم محتوى منصف للرجال.

خلال حواره ببرنامج "المغرد" المذاع على قنوات أبو ظبي، تسائل يوسف: "بقول للناس انتوا ليه واخدين كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها عارفة إنها بتقدم كاراكتر".

وأضاف الإعلامي الساخر: "ياسمين تعلم جيّداً أنّ ما تصرّح به على الشاشة ليس منطقياً، وما تفعله هو تجسيد شخصيّة معيّنة"، مطالباً الجمهور بعدم تصديقها أو التعامل مع تصريحاتها على أنها حقيقة.

وتطرق الإعلامي باسم يوسف إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح تعرض للظلم وتحمل ما لا يجب تحمله بإقحامه في مشاكل وقضايا رغم إنه لاعب كرة قدم وهو ما قد يمثل حملا كبيرا عليه".

باسم يوسف ياسمين عز برنامج كلام الناس محمد صلاح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مبارك عاش ومات وطنيًا وهذه حقيقة وفاة عمر سليمان
نعش أبيض ومصلية جمال مبارك وحزن زكريا عزمي.. 10 مشاهد من تشيع جثمان فتحي سرور
90 مقترحا وتوصية.. السيسي عن دعم الاصلاح السياسي: "عندنا فرصة أكبر"
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"