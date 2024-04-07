اكتف بـ5 كعكات أبرزها.. 9 نقاط تبعدك عن الحموضة خلال أيام العيد
كتب- عمر صبري:
عددت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، 9 نقاط هامة حول كيفية التدرج في الطعام والعودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد كالتالي:
1- لا نأكل الكحك صباحا على معدة خاوية حتى النصاب والحموضة وعسر الهضم.
2- يجب استخدام الأطباق الصغيرة جدا والتي لا تأخذ أكثر من هذا العدد و نضع الكحك على السفرة في المتناول حتى لا نأكل منه كثيرا بدون وعي.
3- يراعى أن تكون وجبة الغذاء صحية وقليلة الدسم وخفيفه وتحتوي على طبق السلطة الهامة في الحصول على الألياف التي تساعد في عملية الإخراج و تباعد جزيئات الطعام في القناة الهضمية وأيضا قيمتها العالية في الحصول على الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة للجسم.
4- ممكن أن يكرر تناول نفس الخمس قطع من الكحك مرة أخرى خلال اليوم بعد وجبة الغداء بثلاث ساعات.
5 - من المهم شرب الماء لترين على الأقل خلال اليوم.
6 - عدم تناول الحلويات الشرقية في العيد والاكتفاء بحلو الكحك.
7 - الحرص على ممارسة رياضة خفيفة ولتكن المشي نص ساعة.
8 - تناول إفطار خفيف مثل شريحة خبز جبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعة أو ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي تزيدعن خمس قطع صغيرة.
9 - وجبة العشاء زبادي شريحة خبز وقطعة جبن صغيرة.
فيديو قد يعجبك: