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BBC

اكتف بـ5 كعكات أبرزها.. 9 نقاط تبعدك عن الحموضة خلال أيام العيد

04:00 ص الأحد 07 أبريل 2024

تناول الكحك والبسكويت في العيد

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كتب- عمر صبري:

عددت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية، 9 نقاط هامة حول كيفية التدرج في الطعام والعودة للنمط الغذائي الطبيعي خلال أيام العيد كالتالي:

1- لا نأكل الكحك صباحا على معدة خاوية حتى النصاب والحموضة وعسر الهضم.

2- يجب استخدام الأطباق الصغيرة جدا والتي لا تأخذ أكثر من هذا العدد و نضع الكحك على السفرة في المتناول حتى لا نأكل منه كثيرا بدون وعي.

3- يراعى أن تكون وجبة الغذاء صحية وقليلة الدسم وخفيفه وتحتوي على طبق السلطة الهامة في الحصول على الألياف التي تساعد في عملية الإخراج و تباعد جزيئات الطعام في القناة الهضمية وأيضا قيمتها العالية في الحصول على الفيتامينات والأملاح المعدنية المهمة للجسم.

4- ممكن أن يكرر تناول نفس الخمس قطع من الكحك مرة أخرى خلال اليوم بعد وجبة الغداء بثلاث ساعات.

5 - من المهم شرب الماء لترين على الأقل خلال اليوم.

6 - عدم تناول الحلويات الشرقية في العيد والاكتفاء بحلو الكحك.

7 - الحرص على ممارسة رياضة خفيفة ولتكن المشي نص ساعة.

8 - تناول إفطار خفيف مثل شريحة خبز جبن وكوب عصير وشرائح خضار ثم بعدها بفترة ساعة أو ساعتين ممكن تناول بعض القطع من الكحك والتي تزيدعن خمس قطع صغيرة.

9 - وجبة العشاء زبادي شريحة خبز وقطعة جبن صغيرة.

الكحك الدكتورة دينا مصطفي محمد عسر الهضم معهد بحوث الصناعات الغذائية العيد عيد الفطر

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