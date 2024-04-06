الرئيس السيسي: إذا تخلى الناس عن المسؤول لو عنده كرامة يمشي

كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفيش مسؤول قوي إلا بناسه.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: لو الناس اتخلت عن المسؤول لو عنده كرامة يسيبها ويمشي، وطول ما ده موجود مفيش مشكلة أبدًا لأي مسؤول في الدنيا.

وتابع "الرئيس": الناس مسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم بل بناسهم.