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BBC

الرئيس السيسي: إذا تخلى الناس عن المسؤول لو عنده كرامة يمشي

11:54 م السبت 06 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفيش مسؤول قوي إلا بناسه.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: لو الناس اتخلت عن المسؤول لو عنده كرامة يسيبها ويمشي، وطول ما ده موجود مفيش مشكلة أبدًا لأي مسؤول في الدنيا.

وتابع "الرئيس": الناس مسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم بل بناسهم.

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رمضانك مصراوي

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