الرئيس السيسي: إذا تخلى الناس عن المسؤول لو عنده كرامة يمشي
11:54 م السبت 06 أبريل 2024
كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مفيش مسؤول قوي إلا بناسه.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: لو الناس اتخلت عن المسؤول لو عنده كرامة يسيبها ويمشي، وطول ما ده موجود مفيش مشكلة أبدًا لأي مسؤول في الدنيا.
وتابع "الرئيس": الناس مسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم بل بناسهم.
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
فيديو قد يعجبك: