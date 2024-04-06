عمرو موسى عن وفاة فتحي سرور: المجتمع فقد ضليع قانوني وقيمة وطنية

كتب-عمرو صالح:

أعرب عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، عن حزنه الشديد لوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق الذي فارق عالمنا السبت.

وقال "موسى"، لمصراوي إن المجتمع المصري فقد ضليع قانوني وقيمة وطنية شامخة مشيرًا إلى أن الدكتور فتحي سرور كان سياسيًا محنكًا ولعب دورا مهمًا خلال فترات رئاسته لمجلس الشعب.

وتابع وزير الخارجية الأسبق قائلا": "عرفت الدكتور سرور خلال الفترات الوسطية من عمر شبابي عندما عملت كملحق للسفارة المصرية بسويسرا وزملاني في العمل وامتدت صداقتنا لعقود لم أرى فيه إلا أخا وصديقا شهما طيب القلب فبرحيله إفتقدت أخ وصديق عمر".

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق قد رحل عن عالمنا ليلة أمس الجمعة عن عمر ناهز 92 عاما تاركا من خلفه تاريخا سياسيا وإثرا قانونيا كبيرا.