مجدي الجلاد: أدخن بشراهة.. وأعشق البطاطا

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أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، أن تكوينه الجسماني لا يوحي بأنه شخص يمتلك شراهة نحو الطعام، مشيرًا إلى أن التدخين يمثل الشراهة الأولى لديه.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار" على شاشة النهار، قال الجلاد إنه من المدخنين الشرهين رغم نصائح الأطباء له بالإقلاع عن التدخين، "طبيبي قالي محدش يقدر يبطل سجاير وهو بيحبها".

الجلاد أضاف أنه مريض جهاز هضمي ويعاني من مشكلات في القولون، ورغم ذلك فهو من عشاق البطاطا المشوية والفول السوداني والبصارة، متابعًا: "أشعر بشراهة تجاه الأكل الحريف والمالح رغم معاناتي الصحية بسببه".

وتطرق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد خلال حواره، إلى تصريحه بشأن الفنان محمد رمضان ووصفه بـ الفنان الفيروسي، موضحًا: أتعامل مع المواقف بهدوء وحكمة شديدة وأميل للنقاش بعيدًا عن الغضب، ووصفي لرمضان بالفنان الفيروسي مع تقديري الشديد له كان وليد لحظة غضب شديدة.

وتابع: "لم أغير رأيي في محمد رمضان، لو ربنا أنعم عليك بمال قارون متمررش حياة الناس الفقيرة اللي بيعتبروا محمد رمضان طالع منهم"، موجهًا حديثة للفنان محمد رمضان: "مصر فيها غلابة كتير ونسب الفقر فيها منتشرة، والناس الفقيرة تشعر بالمرارة لما بتشوف مظاهر البذخ، إيه اللي هيفيد المواطن الغلبان لما يشوفك راكب عربية فارهة".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة في مصر.