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BBC

3 أدوار تحت الأرض.. 11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها

09:43 م السبت 06 أبريل 2024
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    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (2)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (3)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (5)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (6)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (1)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (7)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (9)
  • عرض 11 صورة
    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (10)
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    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (4)
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    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (8)
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    11 صورة جوية وأرضية لمحطة مترو وادي النيل قبل افتتاحها (11)
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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أعمال تنفيذ محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي تشمل محطة وادي النيل بمنطقة المهندسين.

محطة مترو وادي النيل

هي إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وهي محطة نفقية قريبة من شارع الحجاز وشارع وادي النيل، وشارع محمد حسن حلمي وشارع أحمد يحيى إبراهيم وشارع شهاب ومدرسة العجوزة الثانوية ونادي الزمالك الرياضي ومسجد الحامدية الشاذلية ومدرسة ميت عقبة الابتدائية.

وتتكون المحطة من 3 طوابق تحت الأرض: طابق الرصيف والطابق الأوسط وطابق صالة التذاكر، ويحتوي كل رصيف على 4 سلالم متحركة و4 سلالم ثابتة كما تحتوي المحطة على 22 بوابة تذاكر.

ويمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات: 3 محطات نفقية (التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

وزارة النقل محطة مترو وادي النيل الهيئة القومية للأنفاق جامعة القاهرة

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