تامر أمين: الحياة الخاصة للفنانين تهم الجمهور وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني شأن عام

كتبت- داليا الظنيني:

حل الإعلامي تامر أمين ضيفًا على برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور.

وخلال اللقاء تطرق أمين للعديد من تصريحاته المختلفة حول الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

وتحدث تامر أمين، عن هجومه على المطرب أحمد سعد بعد طلاقه من البلوجر علياء بسيوني، قائلا: "أنا متقبل أن الشخصيات العامة والفنانين عندهم جزء من حياتهم الخاصة مباح للعامة، الفرق أني مش بدخل البيت ولا أوض النوم، لكن أخبار النجوم من اهتمام الشارع أكبر من حفلاتهم".

وتابع: "تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع ومحدش جاب علياء بسيوني يقولها أيه حصل وقت طلاقها".

واستكمل: "طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني شأن عام وجزء من الحياة الخاصة للفنانين بتهم الجمهور، هو من ساعة ما أتجوز علياء كان لما يكح يقلب الدنيا من ساعة ما طلقها محدش سمع عنه حاجة".

وأضاف: "إحنا نسينا غناء شيرين وبقينا نتدخل في مشاكلها وبقولها غني بس لو أنتي غنيتي بس هتوصلي لأم كلثوم، ومفيش مطرب يتقال عنه صوت مصر.. هي أكبر من أنها تتلخص في صوت واحد، واللي مش محتاج وعارف قيمته مبيتاجرش بالألقاب وشيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب".