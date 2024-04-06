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BBC

مفيش مطرب يتقال عنه "صوت مصر".. تامر أمين: شيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الترند

09:13 م السبت 06 أبريل 2024

الإعلامي تامر أمين في ضيافة العرافة

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كتب- حسن مرسي:

حل الإعلامي تامر أمين ضيفا على برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، وخلال اللقاء تطرق أمين للعديد من تصريحاته المختلفة حول الفنانين ونجوم الطرب الغنائي والشخصيات العامة.

وقال أمين: "إحنا نسينا غناء شيرين وبقينا نتدخل في مشاكلها وبقولها غني بس لو أنتِ غنتي بس هتوصلي لأم كلثوم، ومفيش مطرب يتقال عنه صوت مصر.. هي أكبر من أنها تتلخص في صوت واحد، واللي مش محتاج وعارف قيمته مبيتاجرش بالألقاب وشيرين وآمال ماهر بيجروا ورا الألقاب”.

وبشأن رأيه في ليلى عبداللطيف وتوقعها بطلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، فقال: "ممكن يكون اتفاق ثلاثي بينهم لأنها لما تنبأت بكلامها هما الاتنين ردوا عليها.. وممكن يكون عملوا كدة بهدف الترند".

تامر أمين برنامج العرافة بسمة وهبة نجوم الطرب الغنائي صوت مصر

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رمضانك مصراوي

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