كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التزامه بالانفتاح والإصلاح السياسي، "نحن ملتزمون بالانفتاح والإصلاح السياسي"

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: حصلنا على توصيات ومقترحات تزيد عن 90 مقترحا من الحوار الوطني، وأدعو الجميع إلى مواصلة الحوار والنقاش والتواصل في جميع القضايا التي تحتاج إلى بحث ومناقشة مستقبلية.

وتابع "الرئيس": "أؤكد استمرارنا في تنفيذ إجراءات اصلاح المسار الاقتصادي، مع التركيز على توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.

وأكمل: "عندما بدأت هذه الفكرة، وخلال متابعتي للحوار الوطني، وجدت أن لدينا فرصة أكبر للتواصل والتفاهم بشكل أفضل، ويمكننا أن نستوعب بعضنا البعض بشكل أفضل، ومن الخسارة الكبيرة أن لا نستفيد من النتائج الرائعة التي تحققت ونتحاور في كل المواضيع، وعندما نتواصل ونتحاور، ليس من الضروري أن نتفق في كل شيء، فقد تكون آراؤنا مختلفة، ولكن الأهم هو التطبيق العملي.

وتابع "الرئيس": أقدم تحية اعتزاز وتقدير إلى القوات المسلحة، الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، كما أتقدم بتحية إعزاز وتقدير إلى عمال مصر وفلاحيها ومثقفيها وعلمائها وصحفييها، وكل من كان بطلًا من أبطال هذا العقد.

وأكمل "السيسي": احنا في مرحلة فيها تطور كبير جدًا وفي المرحلة دي محتاجين نتكلم مع بعض أكتر.