السيسي: أديت اليمين الدستوري على رعاية مصالح الشعب.. وأسعى أن تكون مصر في الصدارة



كتب- محمد سامي ومحمد فتحي:

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بوجوده في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، بحضور عددا من كبار المسؤولين في الدولة والإعلاميين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها قبل قليل في حفل إفطار الأسرة المصرية، إنه أدى اليمين الدستورية على رعاية مصالح الشعب وسلامة أراضيه، لافتا إلى أنه يسعى أم تكون مصر في صادرة الأمم.

وأضاف أنه سعيد بوجوده في إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنه يجدد مع المصريين الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وتوافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 27 رمضان، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.