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السيسي: مستمرون في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي

07:08 م السبت 06 أبريل 2024

الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية

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كتب- محمد سامي ومحمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: في الأمس القريب عاهدتكم خلال الكلمة الدستورية على رعاية مصالح الشعب والمحافظة على سلامة أراضيه، وأعاهد الله اليوم على مواصلة السعي من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: أؤكد لكم الاستمرار في تنفيذ إجراءات الاصلاح الاقتصادي، وتوطين الصناعة، والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية الأولى بالرعاية.
ووصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

وتوافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل الإفطار.

وكان في استقباله السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

الرئيس السيسي إفطار الأسرة المصرية الإصلاح الاقتصادي

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