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حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بالعصب الخامس

06:33 م السبت 06 أبريل 2024

حسام موافي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل الإصابة بالعصب الخامس، مشيرا إلى أن هناك أعصاب مخية تخرج من النخاع الشوكي في الظهر.

وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 12 عصب يخرج من المخ أولها خاص بالشم، والثاني للبصر وقصة لا يقال فيها سوى سبحان الله.

وأضاف أن العصب الثالث والرابع والسادس لحركة العين، والعصب الخامس له شقين أولهما حركي للمضغ عند الأكل والثاني حسي ينتج عنه آلام ومرض في العين أو الأنف وعلاجه سهل.


حسام موافي العصب الخامس

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