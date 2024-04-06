بحضور السيسي.. بدء توافد كبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب وشيوخ القبائل بإفطار الأسرة المصرية 2024

كتب- محمد سامي

بدأ منذ قليل، توافد كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية 2024.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 27 رمضان، حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الفئات من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والإعلاميين.