مصدر بالصحة يكشف تفاصيل حريق داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر



كتب - أحمد جمعة

قال مصدر بوزارة الصحة، إن قوات الحماية المدينة تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب بأحد أدوار مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر اليوم السبت.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الحريق نشب في الدور السابع، في حين أوضحت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي بلوحة مفاتيح كهربائية.

وشدد المصدر على عدم وقوع إصابات جراء الحريق، في حين يتم حصر كافة الخسائر المادية.

ولفت إلى إبلاغ هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة بتفاصيل الحريق حتى تم إخماده.