علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور - 12 صورة من الجنازة

حاملًا سجادة الصلاة.. 20 صورة ترصد مشاركة جمال مبارك في جنازة أحمد

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، اليوم السبت، في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

كما شارك جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وشُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.

وكان توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.