إعلان

BBC

علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور - 12 صورة من الجنازة

12:54 م السبت 06 أبريل 2024
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
  • عرض 12 صورة
    علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، اليوم السبت، في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

كما شارك جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور.

وشُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.

وكان توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

الدكتور علي عبد العال جثمان أحمد فتحي سرور جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر أول صور لماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول الأهرامات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور
رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال
* منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"