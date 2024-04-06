حاملًا سجادة الصلاة.. 20 صورة ترصد مشاركة جمال مبارك في جنازة أحمد فتحي سرور

علي عبد العال يشارك في تشييع جثمان أحمد فتحي سرور - 12 صورة من الجنازة

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حضور جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وظهر جمال مبارك، خلال مراسم تشييع الجنازة من مسجد الشربتلي في التجمع، حاملًا سجادة الصلاة.

وشُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.

وكان توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.