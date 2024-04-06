إعلان

BBC

حاملًا سجادة الصلاة.. 20 صورة ترصد مشاركة جمال مبارك في جنازة أحمد فتحي سرور

12:48 م السبت 06 أبريل 2024
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
  • عرض 20 صورة
    جمال مبارك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على حضور جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وظهر جمال مبارك، خلال مراسم تشييع الجنازة من مسجد الشربتلي في التجمع، حاملًا سجادة الصلاة.

وشُيعت ظهر اليوم السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

حضر الجنازة الأسرة وعدد من رموز السياسة، ومنهم زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والسيد الشريف، نقيب الأشراف.

وكان توفيّ أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، فجر اليوم، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

جمال مبارك جنازة أحمد فتحي سرور أحمد فتحي سرور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
متحدث "التموين": الوزير يتابع توافر السلع وعمل المجمعات والمنافذ التموينية ومخازن الجملة يوميًّا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور
رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال
* منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"