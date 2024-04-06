لا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.. نص كلمة السيسي في احتفال ليلة القدر

كتب- أحمد السعداوي:

نشر المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

وبدأ رئيس الجمهورية كلمته قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، العلماء الأجلاء، ضيوف مصر الأعزاء.. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة احتفالنا العظيم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك، بعد أيام، أعاده الله على مصر والأمتَين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

وأضاف الرئيس السيسي: ونحن نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة.. أتوجه بخالص الدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ وطننا، وأن يبارك جهود أبنائه المخلصين، وأن يرحم ويتقبل شهداءنا، راجين من الله، عز وجل، أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خيـــر وصالـح وطنـنــــا العـزيـــز، متوجهًا كذلك بالتهنئة لحفظة كتاب الله.. وبالتحية إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وإلى العلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل، والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف.

ونوه السيسي بأنه ليلة القدر المباركة، بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة، تعد موعدًا سنويًّا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة، فعطاء الله الجزيل اقترن اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد، مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله "عز وجل" دون عمل وكفاح.

وتابع رئيس الجمهورية: ولعل هذه المعاني هي أشد ما نحتاج إليه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات؛ يسعى أبناء مصر المخلصون، كل في مجاله، إلى التغلب عليها؛ مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانًا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم.

واستكمل الرئيس السيسي: كما لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأضاف السيسي: في هذه الليلة المباركة، التي أنزل الله فيها القرآن الكريم، هدى للناس ورحمة للعالمين.. ومصدر نور متجدد ضد الظلمات نتوجه لله "سبحانه وتعالى" بالدعاء؛ بأن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة، لمواجهة المخاطر والصعاب.. وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق.. إنه نعم المولى، ونعم النصير.

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلاً: "أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم الإسلامي والعالم أجمع بسلام وتقدم وازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".