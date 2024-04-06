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الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية الـ 3 للقرآن الكريم

11:39 ص السبت 06 أبريل 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد نصار:

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، والتي عقدتها وزارة الأوقاف للمرة الأولى بدار مصر للقرآن الكريم في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23 لـ27 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في استقباله.

الرئيس السيسي المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم وزارة الأوقاف

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