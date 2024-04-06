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السيسي: أؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة

11:26 ص السبت 06 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الرئيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت: أؤكد تضامننا الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف السيسي: العلماء والأزهر ووزارة الأوقاف يعملون بجد على تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين الإسلامي السمح ونهجه الوسطي المعتدل.

وأوضح أن هذا العمل يشمل التصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف، بهدف تعزيز رسالة السلام والتسامح والوئام في المجتمع.

وتابع الرئيس: ليلة القدر تمثل موعدًا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله، حيث يتجلى البر والوفاء والاجتهاد بالتزامن مع اليقين في الفوز برضا الله، ولا يمكن أن يحقق الإنسان الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

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