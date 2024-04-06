شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من الإصدار الثاني لمجلة الأزهر

كتب- محمد نصار:

أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نسخة من الإصدار الثاني لمجلة الأزهر، باعتباره أهم حدث علمي وثقافي في 2024 والذي يعيد لأذهان هذا الجيل ذكريات فترة تزيد عن 70 عامًا من الحراك الفكري والعلمي والديني والثقافي والاجتماعي والعالم العربي والإسلامي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في استقباله.