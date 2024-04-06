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BBC

شيخ الأزهر: شاءت أقدار شعب غزة أن يلقى ربه شهيدًا

11:19 ص السبت 06 أبريل 2024

احمد الطيب

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كتب- محمد نصار:


قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن علاقات الصدام والصراع سرعان ما تحولت إلى صراعات مسلحة، وتطورت أخيرًا إلى صورة غريبة وشاذة في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة.

وأضاف "شيخ الأزهر" خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أبطال هذه الصورة هم قادة سياسيون وعسكريون، يتمتعون بقلوب غليظة نزع الله الرحمة منها، حيث يقودون جيوشًا مدججة بآخر ما صنعته مصانع أوروبا وأمريكا من أسلحة القتل والدمار الشامل.

وتابع: أبطال هذه الصورة يواجهون في هذه الحروب شعبًا مدنيًا معزولًا، لا يفهم معنى القتل والقتال، ولا يعرف سوى أن أقدارهم جعلتهم شهداءً على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية.

وأكد شيخ الأزهر، أن القرن الواحد والعشرون بعد الميلاد، الذي وصفه بأنه قرن العلم والتقدم والرقي والأخلاق الإنسانية، أصبح بالفعل مسرحًا لأعمالٍ مثل هذه، وتحولت الأمور إلى ما هي عليه اليوم، كما ورد في القرآن الكريم: "أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احتفالية وزارة الأوقاف ليلة القدر

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