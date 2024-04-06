شيخ الأزهر: الأحداث القاسية التي نعيشها تؤكد أن الإنسانية بحاجة لهدى القرآن

كتب- محمد نصار:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأحداث القاسية التي نعيشها تثبت أن الإنسانية في عصرنا بحاجة ماسة إلى هدى القرآن والكتب المنزلة، وهذا ما أصبح واضحًا بشكل لا لبس فيه.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: أظهرت التجارب العديدة أن عالمنا المعاصر يفتقد إلى القيادة الحكيمة والرشيدة، وأنه فقد السيطرة وبات يتخذ قرارات بدون عقل أو حكمة أو احترام للقوانين الدولية.

وأوضح شيخ الأزهر، أن العالم يندفع الآن بلا كوابح نحو هاوية لم يعرف مثيلًا لها في التاريخ، وأنه بعد عقود من علاقات الحوار الحضاري بين الأمم والشعوب، تم استبدالها بسرعة متزايدة بعلاقات الصدام والصراع.

وأشار الدكتور أحمد الطيب، إلى أن هذا الوضع البائس تحول بسرعة إلى صراعات مسلحة، وأنه بات يظهر صورًا غريبة وشاذة في تاريخ الحروب والصراعات المسلحة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في استقباله.