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رئيس مجلس النواب ينعى أحمد فتحي سرور: عاش حياة مليئة بالعطاء والعمل الوطني

10:57 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال رئيس مجلس النواب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق أحد أبرز رموز القانون، الذي لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالاً يٌحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان نموذجاً متميزاً في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

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