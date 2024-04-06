وزير الأوقاف يدعو للرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر: يجزيك الله خيرًا

كتب- محمد نصار:



هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية جديدة، مؤكدًا أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال "جمعة"، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرًا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة.

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، موضحًا أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حقق الرئيس في مصر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في استقباله.