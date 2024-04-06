الزراعة تصدر تقريرها الأسبوعي لأنشطة الوزارة (إنفوجراف)

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كتب- عمرو صالح:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٨٩ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٤ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال الاسبوع استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعدّه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة "الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن" لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

فيما تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض اسعار السلع ودعم المواطنين.

وأعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.

واستقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لمتابعة جهود المعهد في الكشف عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها.

كما أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية منح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة ISO 45001 ، ISO 14001 وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل.

بينما أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ ان معرض خير مزارعنا لاهالينا مازال يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية.

وواصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية بكثافة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى طوال شهر مارس 2024 فى عدد(23) محافظة ومديرية زراعة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.