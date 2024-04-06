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BBC

"خدم البسطاء".. ماذا كتب نجل أحمد فتحي سرور في نعي والده؟

01:50 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور فتحي سرور

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى ابن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والده الذى توفى اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

وكتب طارق سرور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: " إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته".

وأضاف: "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء".

وتابع: "وداعاً ابي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي، اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار".

وقال: "اللهم أجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً لين القلب، متسامح، اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض، اللهم برحمتك أجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

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