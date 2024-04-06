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أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة سرية توحد الصف وتساعد على الاعتصام بحبل الله وشرعه

04:01 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور أحمد عمر هاشم

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الصيام يوحد الأمة ويعملها وحدة الصف، حيث يمسكون عن الطعام ويفطرون في وقت واحد.

وتابع خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام يساعد في الاعتصام بحبل الله وشرعه.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الإنسان في الصيام يشارك المسلمين هذه العبادة في كل مكان وتتجاوب أصداء قلبه مع قلوبهم ويؤدي إلى المحبة والتزاور.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أن عبادة الصيام لها تأثير في الإنسان الصائم والمجتمع الإسلامي.

وتابع أن الصيام يجعلنا نقف على أهمية إحياء الضمير الديني الذي جعل صاحبه مخلصًا لربه في كل وقت وحين بهذه العبادة السرية.

وأضاف هناك ثمرة أخرى للصيام وهي توحيد صف المسلمين، لأنه في شهر رمضان يتضامنون جميعا على صيامه من أول لحظة يعلن فيها رؤية هلال الشهر الكريم.

الدكتور أحمد عمر هاشم فريضة الصيام صيام رمضان يوميات الرسول

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