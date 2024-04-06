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المفتي يكشف علامات الظواهر المناخية التي ترتبط بصبيحة ليلة القدر

03:30 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام

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كتب- حسن مرسي:

رد الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، على سؤال عن علامات الظواهر المناخية التي ترتبط بصبيحة ليلة القدر، قائلا: تحدَّث العلماء عن بعض الظواهر المناخية التي تحدث صبيحة ليلة القدر وليلتها، ولكن الأهم هو الشعور بالسلام النفسي والطمأنينة واستنارة القلب والإقبال على الله بالعبادة والخشوع والتضرع.

وعن دعاء ليلة القدر، قال خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد،: لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

واختتم فضيلته حواره بالتأكيد على ضرورة طلب الكسب الحلال لارتباطه الوثيق بالدعاء المستجاب؛ خلال ردِّه على أسئلة المشاهدين، مشيرًا إلى أهمية دعوة الصائم وفضلها، وأنه لا مانع من دعاء الصائم لنفسه وللغير.

حمدي رزق اسأل المفتي شوقي علام ليلة القدر علامات ليلة القدر

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