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حسام الخولي: مطلوب من الحكومة الجديدة إنهاء البيروقراطية وفض التشابك بين الوزارات

02:30 ص السبت 06 أبريل 2024

حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد

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كتب- حسن مرسي:

كشف النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن المطلوب من الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، موضحا أن السرعة في التنفيذ والقضاء على البيقراوطية وفض التشابك بين الوزارات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن التشابك بين الوزارات يعطل المواطن والمستثمر دون داعي.

وأكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه يجب التركيز على الصناعات التي يتوفر النسبة الأكبر من مدخلاتها من مصر.

وأوضح النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك حالة من التفاؤل لدى المواطن المصري في الفترة الحالية، موضحا أن أكثر من تأذى في مرحلة التحول الاقتصادي هم الطبقة المتوسطة.

وأضاف النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر لم تعد مثل الفترة السابقة، حيث بات قدر المعلومات المتوفر عن الاقتصاد كثير وكل بيانات الدول متاحة عبر الإنترنت.

النائب حسام الخولي ستقبل وطن الة التحرير لحكومة الجديدة

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