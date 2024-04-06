موعد ومكان تشييع جنازة أحمد فتحي سرور

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توفيّ منذ قليل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم السبت في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، بعد صلاة الظهر.

ونشر نجله عبر صفحته على "فيسبوك" منشور قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته".

وأضاف: "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا".

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