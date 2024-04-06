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BBC

استشاري تغذية علاجية يقدم روشتة للحفاظ علي الوزن بعد عيد الفطر

02:00 ص السبت 06 أبريل 2024

تناول الكحك والبسكويت في العيد

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، كيفية المحافظة على الوزن دون زيادة خلال عيد الفطر في ظل تناول الفسيخ والكحك والبسكويت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القاعدة الأساسية كلوا واشربوا ولا تسرفوا.

وأوضح الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن المشكلة تكمن في وقت الطعام ولذا يجب عودة روتين اليوم فيما يتعلق بالطعام إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك.

وأردف أن النظام الصحي في أول أيام العيد يجب أن يبدأ بـ 3 تمرات، وبعد ذلك تناول قطعة واحدة من الحلويات من كل نوع، قائلا: "اعمل حسابك هتأكل عند أمك وحماتك".

واستطرد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، أن الكحك الواحدة التي تزن 70 جرامًا تحتوي على 300 سعر حراري.

تناول الكحك والبسكويت المحافظة على الوزن صالة التحرير

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