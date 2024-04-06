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رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال

12:48 ص السبت 06 أبريل 2024

المعهد القومي للبحوث الفلكية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 إبريل 2024.

وأوضح:"ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال شوال المدن العربية والإسلامية عيد الفطر

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رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال
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