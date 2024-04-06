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BBC

ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟.. خبير اقتصادي يوضح

12:22 ص السبت 06 أبريل 2024

الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي

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كتب- حسن مرسي:

كشف الخبير الاقتصادي مدحت نافع عن التوقعات والمطلوب من الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يجب أن تتمتع الحكومة بالقدرة على التفاوض بشأن سلسلة الديون وأن تكون متعاونة ومتجانسة.

وأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أنه يؤيد فكرة تغيير الحكومة ورؤية جديدة، معبرًا عن أمله في أن يتم الإشارة إلى وجود تغيير إيجابي ورؤية جديدة.

وأكد أن الحكومة الجديدة يتوجب عليها استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستعادة الثقة التي تضررت نتيجة الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الثقة تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب الحكومة الحالية، ولكن المسؤولية تقع على الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية.

وبالنسبة لانخفاض الأسعار، أشار نافع إلى أنه يجب توفير بيئة ملائمة للتنافسية واستغلال أدوات وخبرات جديدة.

وفي الختام، أشار إلى أن قيمة الدولار حاليًا تفوق قيمته الحقيقية، ومن المتوقع أن ينخفض مع عودة تدفق العملات الأجنبية، مثل عائدات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة إلى زيادة في مستويات الدخل الأجنبي، مثل الإيرادات من قناة السويس التي تأثرت في الفترة الماضية.

الخبير الاقتصادي مدحت نافع برنامج صالة التحرير الدولار الحكومة الجديدة

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